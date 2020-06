Torquati: Municipio XV, assessora Cinque Stelle si dimette sui social

Roma -“Cosa sta succedendo nei 5 Stelle e nella Giunta del Municipio XV lo apprendiamo dai social: si dimette l’assessora al Commercio e alla Cultura, e nessuno pensa di informare la cittadinanza con una nota. Eppure, viste le difficolta’ post Covid che vivono i commercianti e anche le preoccupazioni che la movida estiva genera sul nostro territorio, dovrebbero renderci tutti piu’ responsabili. Almeno in termini di trasparenza.”

“Siamo certi che a breve la maggioranza che governa il Municipio XV vorra’ rendere pubbliche le motivazioni di questa scelta e garantire parimenti certezze a quanti vivono e abitano il nostro territorio. Nel M5S ormai di crisi se ne vedono tante a Roma. Non ci stupisce. Ci stupisce semmai, ancora una volta, la bizzarra interpretazione del ruolo di amministratori pubblici per cui si entra e si esce a piacimento, lasciando in sospeso i problemi e non palesando scelte che – seppur legittime – vanno comunicate con trasparenza a tutti. Non sui social”. Cosi’, in una nota, Daniele Torquati, Capogruppo PD in Municipio XV.