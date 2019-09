Torquati-Rollo: rimosse Baldassarre e Gatta, ora speriamo in accelerata lavori

Roma – “È di queste ultime ore la notizia dell’ennesimo rimpasto della Giunta comunale. Dopo il cambio di sette Assessori in tre anni, ora è il turno di altri quattro membri della giunta. Tra loro escono nello specifico Laura Baldassarre, Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche, e Margherita Gatta, Assessore ai Lavori Pubblici. Entrambe sono note agli abitanti del Municipio XV a causa dei fatti avvenuti il 14 febbraio scorso che hanno determinato la chiusura della scuola media di Cesano Borgo. A gran voce nei vari consigli municipali e comunali, in cui si è trattata la questione, è stata chiesta la loro presenza ed intervento per avviare i controlli e procedere speditamente con progettazione e lavori di manutenzione. Ma questo non è avvenuto, tant’è che ancora oggi si è in attesa di conoscere gli esiti della scorsa settimana delle domande pervenute al bando di gara, pubblicato da Roma Capitale, per i servizi di architettura e ingegneria finalizzati al consolidamento strutturale dell’edificio scolastico. Bene ha fatto la Sindaca a rimuovere entrambe le assessore, seppur le abbia irresponsabilmente difese fino a qualche ora fa. Ora non c’è altro tempo da perdere per sanare una situazione che rischia di lasciare ancora nell’incertezza 235 studenti e famiglie, insegnanti e personale scolastico. I rimpasti servono a poco se non si hanno in testa le priorità della città”. Cosi in una nota Daniele Torquati Capogruppo XV Municipio e membro della Segreteria romana del Pd e Agnese Rollo vice presidente commissione politiche sociali Pd.