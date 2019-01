Torquati-Rollo: scuola Mimosa chiusa causa riscaldamenti guasti

Roma – “Chiusa la scuola della Mimosa a causa del mancato riscaldamento che, dal 7 gennaio scorso, continua ad arrecare disagi ad insegnanti, studenti e famiglie. Sono mesi purtroppo che il disagio va avanti. Nonostante la chiusura del plesso durante il periodo natalizio dove dovevano e potevano essere realizzati gli interventi utili alla sostituzione della caldaia malfunzionante, oggi abbiamo appreso dai genitori la volonta’ da parte del municipio di chiudere la struttura”.

“Genitori peraltro che oggi sono stati chiamati in orario scolastico per riportare i bambini a casa. Chiediamo, oltre ad un intervento rapido, una presa di posizione urgente e una comunicazione ufficiale sugli interventi per la sostituzione della caldaia sui tempi di chiusura del plesso. Ci dispiace rilevare che il tema delle scuole nel nostro territorio ancora una volta viene sottovalutato”. Cosi’ in un comunicato la consigliera Agnese Rollo, membro della commissione Scuola, e il capogruppo del XV Municipio di Roma, Daniele Torquati.