Torremaura, Nanni: Giunta cambiamento non sa cambiare termostato

Roma – “Siamo a meta’ dicembre e per l’amministrazione comunale e’ come se fosse agosto. Ad oggi infatti, centinaia di famiglie di Torre Maura per problemi agli impianti non hanno ancora la possibilita’ di poter accendere i riscaldamenti negli immobili pubblici. Ricordo perfettamente quanto venne detto durante i noti fatti che videro protagonista Torre Maura nei mesi scorsi. Venne promessa una maggiore attenzione per quel territorio, degli interventi di riqualificazione e la condivisione dei futuri interventi con i cittadini.”

“Alla prova dei fatti, non solo quelle parole sono rimaste foglie al vento, ma l’amministrazione a 5 Stelle non riesce neanche a far accendere i riscaldamenti di 530 famiglie. Dieci giorni fa ho scritto al dipartimento Simu per sollecitare il loro intervento, ma ad oggi la situazione non e’ cambiata. Questa vicenda la dice lunga su quello che doveva essere il governo del cambiamento e che invece dopo tre anni e mezzo non riesce neanche a cambiare un termostato”. Cosi’ in un comunicato Dario Nanni, Consigliere del VI Municipio.