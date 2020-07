Torrevecchia: iniziano oggi i lavori “Collinetta Boccea”

Torrevecchia: iniziano oggi i lavori per rendere l’area verde “Collinetta Boccea” un parco pubblico dotato di illuminazione, acqua, panchine, percorsi pedonali, orti urbani, area cani, area ludica, nuove piantumazioni di alberi.

“Quattro anni fa l’area verde era incolta ed abbiamo iniziato la riqualifica con una bonifica che ha impiegato ben 20 mezzi AMA per ripulirla. Abbiamo condiviso con i cittadini un progetto ambizioso ed abbiamo creduto fino in fondo di realizzarlo per migliorare il nostro Municipio sopratutto in periferia” dice la Presidente Giuseppina Castagnetta.

Il progetto è stato realizzato con un percorso partecipato con i cittadini, realizzato dal municipio, che vedrà la nascita di un “sistema parco” che comprende anche l”area verde di via Commendone ed il parco Nicholas Green che verrà anch’esso riqualificato a breve.I lavori dureranno circa 90 giorni.