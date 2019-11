Torrino, comunità si riunisce per riqualificare quartiere

Roma – Le comunita’ si attivano per riqualificare i loro territori, partendo dall’educazione delle giovani generazioni. Sabato 16 e domenica 17 novembre al Torrino, quartiere residenziale di Roma sud, avra’ luogo una mobilitazione che coinvolgera’ ragazzi, famiglie e abitanti del quartiere, per rendere piu’ vivibili gli spazi dell’intera comunita’. Promosso dall’oratorio di San Giovanni Battista de La Salle, il ‘Sunday for Future’ nasce dal desiderio di educare i piu’ giovani al rispetto del territorio e coinvolgere tutta la comunita’ nella riqualificazione del quartiere. L’iniziativa e’ partita a causa dello stato di degrado di viale degli Astri, una delle principali arterie del Torrino, che ha sollecitato l’attenzione della comunita’ parrocchiale. Da li’ la mobilitazione si e’ poi estesa alle varie realta’ territoriali, a cominciare dal IX Municipio, dall’associazione Retake Roma, dal Comitato di quartiere Torrino Nord, dall’Istituto Santa Chiara e dal Centro Oratori Romani. La due giorni di mobilitazione partira’ proprio dai piu’ giovani, con un impegno delle varie realta’ associative nelle classi delle scuole secondarie di primo grado. Animazioni, incontri dei gruppi giovanili della parrocchia e una conferenza per ragazzi e famiglie che si terra’ nella giornata di sabato. Domenica, invece, prendera’ vita il ‘Sunday for Future’, che coinvolgera’ i partecipanti in azioni concrete di riqualificazione della zona, consentendo a tutti di dare il proprio contributo.