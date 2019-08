Toti: ci sia presto giustizia, oggi è giornata di dolore-orgoglio

Genova – “È una giornata di dolore, ma anche di orgoglio per la citta’. Di dolore perche’ ricordiamo 43 vittime, per le quali speriamo che ci sia presto una giustizia, che non deve essere sommaria e di polemica, ma legata alla verita’ dei tribunali. Di orgoglio perche’, un anno dopo, la citta’ si e’ risollevata e tutto quello che poteva essere fatto e’ stato fatto”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, Giovanni Toti, a margine della cerimonia di commemorazione delle 43 vittime, nel giorno del primo anniversario.