TPL. Parrucci-Di Matteo (PD): bene emendamento Senato a sostegno delle aziende

“Soddisfazione per l’emendamento al provvedimento ‘Cura Italia’ presentato dai senatori del PD, che scongiura le penali alle aziende del trasporto pubblico locale per non aver rispettato il contratto di servizio a causa dell’emergenza sanitaria”.

Lo dichiarano in una nota Daniele Parrucci, responsabile Politiche del lavoro del Pd Roma e Leonardo Di Matteo responsabile Trasporto del PD Roma.

“Le società del settore riceveranno integralmente quanto previsto dai rispettivi contratti, ma è fondamentale intervenire anche per compensare le perdite da bigliettazione e investire nel rinnovo delle flotte con l’obiettivo di rilanciare questo comparto strategico per Roma e per il Paese” conclude la nota.