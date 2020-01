Tra Raggi e Sindacati arriva la tregua: iniziano tavoli con assessori

Roma – Scoppia la tregua tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e i sindacati. Si potrebbe riassumere cosi’ l’incontro di oggi in Campidoglio tra i segretari regionali di Cgil, Csl e Uil – rispettivamente Michele Azzola, Carlo Costantini e Alberto Civica – e il primo cittadino, a cui hanno preso parte anche gli assessori al Personale e alle Politiche sociali, Antonio De Santis e Veronica Mammi’. Dopo le tensioni degli ultimi tempi, i segretari sono usciti soddisfatti dal vertice in cui si e’ fatto un punto sulle partecipate e in generale sullo stato di salute della citta’ su trasporti, sociale e rifiuti. È la sindaca stessa a prendere l’impegno di “fare un percorso comune per il bene di questa citta’. Ripartendo dalle criticita’”.

Al via quindi una serie di tavoli con i vari assessori competenti. Si partira’ con Veronica Mammi’ per le Politiche sociali entro il 31 gennaio. A seguire, Pietro Calabrese per i Trasporti e Gianni Lemmetti per il Bilancio. Entrambi a stretto giro. Al centro del dibattito presente e futuro tutte le questioni spinose della citta’. Si parlera’ di Ama, Atac, Multiservizi, Roma Metropolitane, mense scolastiche. “La sindaca- ha detto Azzola- ci ha assicurato di voler collaborare per il bene della citta’ e noi abbandoniamo l’idea dela scontro. Noi- ha aggiunto- giudicheremo in base ai fatti. Se pero’ si trattera’ di altri tavoli dove non si decide nulla noi proseguiremo con la nostra mobilitazione”.

“La novita’- ha invece sottolineato Civica- e’ che ci siamo riparlati. Ora partiranno i tavoli, alla sindaca pero’ abbiamo chiesto un riscontro sul bilancio, altrimenti e’ inutile parlare delle varie questioni se non sappiamo quali sono i rispettivi impegni economici, quindi quali le prospettive e quali le possibilita’. Senza questo, il resto ha poco senso”. Infine, incontro positivo anche per Costantini della Cisl: “Abbiamo dato una nuova possibilita’ alla sindaca, che, almeno per quanto ci riguarda, e’ l’ultima. Il clima ci e’ sembrato comunque diverso rispetto alle volte precedenti”.