Traffico diminuisce con #IORESTOACASA: aria più pulita

Roma – Era immaginabile ma adesso anche i dati lo certificano. Le misure restrittive sugli spostamenti delle persone, adottate martedi’ scorso dal premier Conte per arginare l’emergenza Coronavirus e sintetizzate dall’hashtag #iorestoacasa, stanno incidendo sulla qualita’ dell’aria, anche quella del Lazio ovviamente. Nell’ultima settimana, secondo l’Arpa Lazio interpellata dall’agenzia Dire, “le emissioni generate da traffico e non solo sono diminuite in maniera significativa a Roma e nella Valle del Sacco”, le due aree della regione dove i superamenti dei limiti degli inquinanti sono piu’ frequenti.

“Sul biossido di azoto c’e’ una significativa riduzione della concentrazione giornaliera, il valore medio e’ diminuito del 50% negli ultimi tre giorni”, spiegano ancora dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. In particolare “nella zona della Valle del Sacco, a parte Ceccano che ha avuto due superamenti (il 9 e il 15 marzo), dal 2 al 15 marzo non e’ stato registrato alcun superamento relativo agli inquinanti legati al traffico, cioe’ biossido di azoto e polveri sottili. Un dato inconsueto, se si considera che dall’1 gennaio all’1 marzo, solo per le pm10 ci sono stati 26 superamenti a Ferentino, 36 a Cassino e 41 a Frosinone”.

Crollano biossido di azoto e pm10 anche a Roma dove “gli ultimi superamenti risalgono al 12 febbraio”. Nonostante cio’, secondo Arpa Lazio, “senza queste misure avremmo potuto avere qualche superamento anche in questo mese, che storicamente non riserva tanti sforamenti perche’ cambiano le condizioni atmosferiche”.

La ventilazione e le piogge, favorendo la pulizia dell’aria, aiutano a rimuovere la concentrazione degli inquinanti dall’atmosfera e probabilmente l’assenza dell’una e delle altre non ha permesso di apprezzare fino in fondo l’abbassamento dei valori delle pm10, che c’e’ stato soprattutto nelle centraline installate nelle zone piu’ trafficate della Capitale. Premesso che il limite giornaliero consentito per le pm10 e’ di 50 microgrammi per metro cubo, “nelle centraline di Tiburtina e Magna Grecia giovedi’ i valori erano rispettivamente di 24 e 29, venerdi’ di 36 e 38, sabato su 32 e 26 e ieri di 17 e 19- riferiscono da Arpa Lazio- Quindi, l’andamento ci dice che le concentrazioni si sono abbassate, anche se e’ possibile che a causa delle condizioni metereologiche gli inquinanti dei giorni precedenti siano rimasti nell’aria, malgrado la forte riduzione delle emissioni”. Insomma, piu’ l’aria “si muove” piu’ saranno ulteriormente evidenti gli effetti della diminuzione del traffico e delle emissioni: “Ci aspettiamo che lo si veda ancora di piu’ in questa seconda settimana e a fine mese l’impatto sulla qualita’ dell’aria sara’ ancora piu’ chiaro”.