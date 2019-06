Tratta Laurentina-Tor Pagnotta: Meleo annuncia arrivo filobus

Roma – “I filobus stanno arrivando. Le linee 72, 73, e 74 saranno presto al servizio del quadrante sud della nostra citta’ sul nuovo Corridoio della mobilita’ Eur Laurentina-Tor Pagnotta. Un’infrastruttura strategica che consentira’ di accorciare le distanze tra i quartieri piu’ periferici e la stazione metro Eur Laurentina”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Linda Meleo.

“Quella che vedete nelle foto e’ la nuova linea 74 che percorrera’ il corridoio collegando la stazione metro Laurentina a Tor Pagnotta- aggiunge- La 73 colleghera’ Trigoria a piazzale dell’Agricoltura, passando per l’ospedale Sant’Eugenio. La 72, invece, da Trigoria arrivera’ alla stazione Laurentina passando per il Campus Biomedico. Collegamenti importanti che faranno la differenza per tanti cittadini, residenti e lavoratori della periferia sud”.