Trauma toracico per Fassina: 20 giorni di prognosi per deputato Leu

Roma – Il deputato di Leu e consigliere comunale Stefano Fassina, rimasto ferito ieri davanti alla sede di Roma Metropolitane durante lo sgombero del blocco dei lavoratori della società, è stato dimesso dall’ospedale San Giovanni con una prognosi di 20 giorni per trauma toracico.

La vicenda che lo ha visto protagonista ieri sera non dovrebbe avere strascichi legali. Restano in piedi, invece, le richieste avanzate da diversi parlamentari di un chiarimento politico per il comportamento della polizia.