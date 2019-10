Trenitalia: 17 treni straordinari per raggiungere Maker Faire in modo green

Roma – Diciassette treni straordinari per raggiungere Maker Faire, la fiera dell’innovazione tecnologica, in modo semplice e green. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, Trenitalia, in collaborazione con la Regione Lazio, incrementerà l’offerta ordinaria con oltre 14mila posti in più. Per i numerosi visitatori di uno degli appuntamenti dedicati all’innovazione tecnologica più importanti in Europa sarà quindi più comodo raggiungere la stazione Fiera di Roma della linea Roma – Fiumicino Aeroporto (FL1). Grazie al biglietto Trenitalia si potrà arrivare a Maker Faire con solo un euro. Potenziato anche il servizio di assistenza alle persone nelle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense, Fiera di Roma e Fiumicino Aeroporto.

L’intera offerta di trasporto aggiuntiva è consultabile e acquistabile sui sistemi di vendita Trenitalia dal 5 ottobre. Inoltre, i viaggiatori che raggiungono Maker Faire a bordo dei treni di Trenitalia Lazio possono acquistare l’ingresso a prezzo ridotto presentando alle biglietterie della Fiera un biglietto di corsa semplice regionale e sovraregionale verso Roma, un biglietto delle Frecce di Trenitalia per viaggi da e per Roma tra il 16 e il 21 ottobre 2019 o la CartaFRECCIA in formato sia cartaceo sia digitale. I soci CartaFRECCIA possono acquistare il biglietto di ingresso a prezzo ridotto anche online sul sito web makerfairerome.vivaticket.it. Con la partecipazione a Maker Faire Rome – The European Edition 2019, il Gruppo FS Italiane rinnova la partnership con uno degli appuntamenti dedicati all’innovazione tecnologica più importanti in Europa, rafforzando l’impegno per ampliare il proprio network con l’obiettivo di rendere sempre più integrata e sostenibile la mobilità condivisa e collettiva in Italia e offrire servizi sempre più personalizzati e di qualità alle persone che scelgono il treno per motivi di lavoro, studio, turismo e svago.