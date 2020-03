Trenitalia: collegamenti confermati per Gemelli e San Filippo Neri

Roma – In merito alle notizie diffuse dai media sulle soste dei treni regionali nelle fermate “Gemelli” e “San Filippo Neri” a servizio degli ospedali, Trenitalia precisa che un treno ogni ora garantisce i collegamenti dalle due stazioni. L’offerta attuale, seppur rimodulata, e’ necessaria per gli spostamenti indispensabili del personale degli ospedali e di tutti coloro che si stanno spostando in treno per i motivi indicati dal Decreto del Ministero dell’Interno. I treni disponibili sono consultabili nella sezione “Infomobilita’” dell’App Trenitalia e del sito web trenitalia.com.

I collegamenti regionali da e per le due stazioni non sono temporaneamente visibili sui sistemi di vendita, che sono in corso di aggiornamento. D’intesa con Regione Lazio e a seguito delle disposizioni governative, Trenitalia ha rimodulato l’offerta dei treni regionali a tutela della salute delle persone, assicurando allo stesso tempo i servizi di trasporto minimi essenziali per il Paese. Inoltre, e’ stata attivata ogni misura utile per proteggere chi deve viaggiare in treno e di coloro che lavorano a bordo dei convogli. Cosi’ in un comunicato Trenitalia.