Tripodi: mozione per saldi da giugno ad agosto

Roma – “I saldi liberi dal primo giugno al 31 agosto sono un’opportunita’ per i comparti commerciali del Lazio”. Lo prevede in una mozione, domani all’esame dell’Aula, la Lega in Consiglio regionale del Lazio, dopo alcune videoconferenze con le associazioni di categoria e gli operatori. “Bisogna consentire ai commercianti del Lazio di poter anticipare la stagione dei saldi- spiega il capogruppo regionale del Carroccio e il proponente della mozione, Orlando Angelo Tripodi- velocizzando l’iter regionale.”

“Gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus sulla grave crisi economica rischiano di contrarre ulteriormente i consumi, pertanto occorre sostenere con ogni forma il commercio- sostiene ancora Tripodi- che e’ ormai in piena condizione di ristagno e al limite della sopravvivenza. Nella mozione la Lega ha ricordato che ‘la Giunta regionale fissa con un’apposita delibera, previo parere della commissione consiliare competente, la data di inizio delle vendite sia per il periodo invernale sia per il periodo estivo e si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente in caso di mancata adozione della suddetta delibera’”.