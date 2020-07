Tripodi: no a marchette, Roma-Latina sia realizzata con ‘modello Genova’

Roma – “La Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone siano realizzate con il modello Genova. No ad un possibile marchettificio come, spesso, qualcuno ha abituato gli italiani. L’economia del Lazio, in profonda recessione come confermato da Bankitalia, ha bisogno di un’opera che colleghi finalmente la provincia di Latina con la Capitale, l’Italia, l’Europa. Parliamo di 2,7 miliardi di euro che genererebbero decine di migliaia di posti di lavoro, sia nella fase dei cantieri sia ad opera ultimata”. Cosi’ il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. Orlando Angelo Tripodi.