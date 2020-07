Tripodi: rapporto Zingaretti-Palamara va chiarito

Roma – “Alla Regione Lazio c’e’ una questione morale che il governatore e segretario del Pd Nicola Zingaretti cerca di nascondere. Ma la richiesta di verita’ e trasparenza che si leva dai cittadini e’ piu’ forte dei diversivi messi in campo e delle storiche ‘coperture’ di cui gode il Pd. In questo senso, va chiarito al piu’ presto il rapporto tra Zingaretti e Palamara. Allo stesso tempo, va affrontata la scandalosa vicenda del ‘mascherina-gate’ con milioni di euro spesi per dispositivi mai arrivati. Zingaretti scappa, prende tempo, fa finta di nulla, impedisce le occasioni di verifica e confronto per evitare che si possa fare chiarezza, rifiuta l’istituzione di una commissione d’inchiesta e lo svolgimento di un consiglio straordinario ad hoc. Cosa vuole insabbiare? Cosa ha da nascondere? Cosa ha combinato per sfuggire in maniera cosi’ indecorosa dall’accertamento dei fatti?”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi.