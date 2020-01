Tripodi: servono impianti, Ama dà ragione a Lega

Roma – “Finalmente Ama da’ ragione alla Lega: servono gli impianti di ultima generazione su Roma. Nicola Zingaretti governa ormai da sette anni, ha chiuso senza un’alternativa Malagrotta nel 2013 con l’allora sindaco Ignazio Marino (Pd), in carica da giugno 2013 ad ottobre 2015, e non ha partorito un piano rifiuti risolutivo, a partire dalla chiusura della discarica che ha mandato in tilt il ciclo dei rifiuti. Mentre l’incapacita’ di Virginia Raggi (M5S) e’ la ciliegina sulla torta dell’emergenza con i conseguenti cambi e addii nel CdA di Ama. Cosi’ l’irresponsabilita’ e l’incapacita’ rappresentano un mix perfetto da anni per i portafogli dei monopolisti a discapito dei contribuenti tartassati, in primis i romani su cui pende la Tari piu’ alta d’Italia. Eppure i termovalorizzatori risolverebbero tutti i problemi con immensi benefici, basta dare uno sguardo al sistema mondiale…”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi a proposito delle parole dell’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis.