Tripodi: su Ecotech Zingaretti imbarazzato, prenda esempio da Fontana

Roma – “Nicola Zingaretti prenda esempio da Attilio Fontana sulla trasparenza, infatti la Regione Lombardia, su richiesta delle opposizioni, ha istituito una commissione di inchiesta sull’emergenza Covid-19. Quindi Zingaretti sostiene la proposta di legge presentata dalla Lega due settimane fa?”. Lo chiede Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, che aggiunge: “Sullo scandalo mascherine Zingaretti cerca di dipingersi come un passante e un osservatore esterno, di fronte alle bugie del suo vice Daniele Leodori in commissione e ai silenzi del direttore della Protezione civile Carmelo Tulumello. Invece, la vicenda dimostra caos e impreparazione della Regione Lazio sul fronte coronavirus. Il caso Ecotech e’ solo la punta dell’iceberg di una gestione tardiva e superficiale, degna di un governatore che ha chiuso un ospedale per regalarlo alle Ong”, conclude Tripodi.