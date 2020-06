Tripodi: su Latina che ritorna Littoria si scherzava

Roma – “Era solo una battuta scherzosa detta durante una capigruppo”. Cosi’ Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, interpellato dall’agenzia Dire ha smentito la volonta’ del suo partito di ritornare all’antica denominazione di Latina, battezzata Littoria all’atto della sua fondazione sotto il Fascismo, attraverso la promozione di un referendum popolare. La frase era stata riportata dal capogruppo di +Europa Radicali, Alessandro Capriccioli. Proprio oggi il Consiglio regionale ha approvato la legge sulla democrazia partecipata, che consente ai cittadini e agli enti locali di promuovere leggi regionali e anche di abrogarne alcune esistenti. “Piuttosto penso a un referendum per la riapertura dei punti di primo soccorso- ha aggiunto Tripodi- Mi fa specie che una persona come Capriccioli prenda spunto da una battuta, in un contesto in cui si rideva e scherzava, per attaccare la Lega. Si vede che non ha argomenti…”.