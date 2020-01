Tripodi: tana per Zingaretti, anticorruzione a guida Pd

Roma – “Capisco che Astorre voglia ricompensare in qualche modo chi si e’ spesa per lui alle primarie per l’elezione del segretario regionale Pd e che e’ stata trombata alle elezioni nel suo paese, ma l’incarico scelto per lei da Zingaretti e compagni richiede imparzialita’ e indipendenza che la Dominici non puo’ garantire. Se si vuole rispettare la legge e i cittadini, il responsabile dell’Anticorruzione del Consiglio regionale deve essere al di sopra di ogni sospetto”. Cosi’ il capogruppo della Lega Lazio, Angelo Orlando Tripodi, in merito all’individuazione di Barbara Dominici – esponente del Pd regionale e attuale capogruppo di ‘Costruiamo il domani’ al Consiglio comunale di Trevignano Romano – quale possibile Responsabile del servizio ‘Prevenzione della corruzione, Trasparenza’ del Consiglio regionale del Lazio.

“La dottoressa Dominici- sottolinea Tripodi, che ha presentato un’interrogazione urgente sul caso- sara’ anche brava ma sicuramente non potrebbe garantire la neutralita’ richiesta dalle norme vigenti per il delicato ruolo che andrebbe a ricoprire. Il duo Astorre-Zingaretti, dopo non essere riuscito a ottenere un assessorato nella giunta comunale di Latina in cambio del sostegno del Pd alla ricandidatura di Coletta nel 2021, ha pensato bene di ritagliarle un ruolo dirigenziale in Pisana. I patti elettorali sono una cosa, i requisiti necessari per dirigere l’Anticorruzione sono un’altra faccenda: la guida dell’Anticorruzione deve restare imparziale. Ci opporremo a questa nomina in tutti i modi- annuncia il capogruppo- affinche’ l’elevato grado di autonomia e indipendenza richiesto dalle norme vigenti sia rispettato. A Zingaretti non manchera’ modo di avvalersi delle indubbie competenze della consigliera Dominici, ma per la prevenzione della corruzione e la salvaguardia della trasparenza degli atti- conclude Tripodi- si affidi alle tante figure professionali all’interno del Consiglio regionale del Lazio che possono soddisfare in pieno quanto la legge e l’Anac richiedono”.