Tripodi: ‘Zinga-Boys’ inchiodati da atti su mascherine

Roma – “Certificazioni e polizze fasulle, mascherine fantasma e 14 milioni di euro buttati al vento. Perche’ la Regione Lazio non ha escusso ancora le fideiussioni e quali verifiche sono state effettuate sulla documentazione fornita da Ecotech e dagli altri fornitori? Soltanto bugie e silenzi dagli Zingaboys, inchiodati dagli atti, persino in una commissione consiliare. Mentre il Pd si professa il paladino della trasparenza nelle altre Regioni, Nicola Zingaretti scappa dalla commissione d’inchiesta proposta dalla Lega un mese fa. Cosa c’e’ dietro questa storia?”. Cosi’ il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi.