Tripodi: Zingaretti deve ascoltare mondo sport

Roma – “Nicola Zingaretti ascolti la voce del mondo dello sport e accolga le proposte della Lega per tutelare il comparto, le cui migliaia di attivita’ rischiano di scomparire perche’ soffocate, al di la’ dei mancati guadagni, dalle spese fisse: dai canoni di affitto alle utenze. Ecco perche’ la V Commissione convochera’ al piu’ presto la Giunta, il Coni, le federazioni e gli enti di promozione sportiva. Il grido di allarme non puo’ restare inascoltato e continueremo la battaglia con gli operatori insieme al senatore Claudio Barbaro, il cui intervento e’ stato vitale”. Cosi’ in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi.