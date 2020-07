Trombetti: rinascita Campo Testaccio sia missione comune

Roma – “Apprendo con grande soddisfazione la notizia della prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Municipio Roma I e ASP Asilo Savoia, che riconsegnera’ al rione Testaccio lo storico campo che porta il suo nome e, per questo, ringrazio il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La rinascita di Campo Testaccio e’ stata attesa per lungo tempo da tutta la citta’ e apprendere che presto il pallone tornera’ a solcare lo storico impianto mi riempie di gioia.”

“Non solo per i ricordi che appartengono alla sua storia ma soprattutto per il positivo esito di una vicenda che ha incontrato, negli anni, diversi ostacoli che hanno rischiato di bloccare i lavori per il suo recupero. Per questo non comprendo la polemica dell’assessore Frongia che sottolinea come il campo non si sia ancora stato consegnato ufficialmente al Municipio 1. Oggi l’obiettivo di far tornare a vivere Campo Testaccio deve essere una missione comune da portare avanti in tempi rapidi e, soprattutto, attraverso la proficua collaborazione tra istituzioni. Non possiamo piu’ permettere che dove un tempo nasceva un glorioso stadio ritornino a crescere le erbacce”. Cosi’ in un comunicato Yuri Trombetti, esponente della segreteria romana del Partito Democratico.