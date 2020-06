Roma – “Da oggi le Zone a traffico limitato notturne del Centro storico e di Trastevere tornano attive. Tale misura e’ stata decisa da Roma Capitale in seguito all’aumento del traffico negli orari serali, che ha causato un’eccessiva movida nelle zone interessate, provocando disagi ai residenti e alle attivita’ aperte al pubblico, in contrasto con i vigenti protocolli di sicurezza”. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio.