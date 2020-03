Trova pacco sospetto in giardino, ma dentro c’è un coniglio

Roma – Un pacco abbandonato nel giardino condominiale in via Pisino, nel quartiere di Villa Gordiani a Roma. Una scatola 20×30, che nella tarda mattinata di oggi ha attirato l’attenzione di un’abitante del palazzo. La donna, prima incuriosita e poi preoccupata per i recenti pacchi bomba consegnati a Roma e nelle altre province laziali, senza toccare il pacco, ha avvisato la Polizia. Quando gli uomini del commissariato Tor Pignattara sono arrivati sul posto, la scoperta: dentro nessun esplosivo ma un coniglio di piccola taglia, abbandonato poco prima. L’animale e’ stato affidato a un abitante della zona.