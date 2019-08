Inviata una nota al Dipartimento Tutela Ambientale Servizio Giardini Roma Capitale vista la grave situazione delle alberature, del verde e della vegetazione lungo l’intera Via del Trullo oramai nel pieno degrado senza alcuna manutenzione e controllo, così in una nota Valerio Garipoli già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI

Tanti cittadini e residenti – ribadisce Garipoli – ci stanno segnalando la criticità chiedendo un intervento di potatura delle diverse d ecine di alberature ad alto fusto su entrambi i lati della carreggiata in Via del Trullo. Le stesse stanno creando situazioni di degrado ambientale, difficoltà di passaggio per pedoni sui marciapiedi, criticità al sistema fognante con il fogliame a terra e mancata visibilità sia per gli esercenti che per gli automobilisti soprattutto all’incrocio Via del Trullo/Via Portuense ove vi è un sistema semaforico che indica una svolta a destra.

Sono infatti passati quattro anni – continua Garipoli – dall’ultimo intervento completo di potatura che risale al 26 febbraio 2015. Una tempistica troppo lontana per poter garantire la giusta sicurezza, cura e decoro delle alberature. Si necessita di interventi volti sia a rimuovere i rami morti e quelli in esubero che ad alleggerire la chioma oramai troppo fitta dellle alberature.

Ci auguriamo – conclude Garipoli – che il Sindaco di Roma e il suo Delegato in Municipio XI sappiano cogliere la criticità dell’emergenza – consapevoli anche del numero consistente di piante – programmando quanto prima con il Dipartimento Tutela Ambientale e Servizio Giardini Roma Capitale l’intervento di potatura a tutela della sicurezza dei residenti ed automobilisti ristabilendo una situazione di decoro per l’intero quartiere del Trullo.