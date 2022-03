Turismo, domani manifestazione lavoratori settore

Roma – Domani mattina, a partire dalle ore 10:00 presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico – via Molise 2, angolo via Veneto – si terrà la manifestazione che vedrà protagonisti i lavoratori e le lavoratrici del turismo/settore alberghi che da mesi vivono nell’incertezza occupazionale, perché coinvolti in procedure di licenziamento da parte delle aziende – Hotel Cicerone, Sheraton, Majestic, Ambasciatori Palace – per citarne alcuni.

“Nonostante gli sforzi della Regione Lazio nel suggerire l’applicazione di strumenti conservativi, e le dure posizioni assunte dagli assessori competenti, le parti datoriali continuano a percorrere la strada opposta, ossia quella dei licenziamenti collettivi.”

“Chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali in deroga, politiche attive del lavoro, tavoli con le istituzioni utili per avviare confronti sull’utilizzo dei fondi del PNRR e tutti i percorsi utili che possano evitare l’esplosione di una bolla sociale con migliaia di licenziamenti indiscriminati”, dichiarano le Organizzazioni Sindacali.

“La mobilitazione #SalviAmoilTurismo va avanti da mesi e continuerà fino a quando non verranno garantiti i diritti e le tutele per tutte le lavoratrici e i lavoratori della filiera del Turismo”, concludono Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, UILtucs Roma e Lazio. (Agenzia Dire)