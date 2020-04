Turismo, impatto devastante a Roma: ora slow e tour tematici

Roma – E’ un “impatto devastante” quello che il Coronavirus ha avuto sul turismo di Roma. Tanto che la pandemia determinera’ “profondi cambiamenti” nella modalita’ di fruizione delle bellezze della Citta’ eterna “per lungo tempo”. Si’, perche’ secondo gli esperti consultati dal dipartimento al Turismo del Campidoglio, alla fase di normalita’ “si potra’ tornare forse tra 18 mesi, ma anche due anni”. Molto dipendera’, oltre ovviamente dall’andamento dei contagi, anche dai collegamenti aerei, ma di certo il primo a ripartire dopo la fase di emergenza sara’ il turismo interno. E allora Roma Capitale segue il diktat dell’emergenza e cerca “opportunita’ perche’ la citta’ cambi modalita’ di valorizzazione dell’offerta”.

Niente piu’ eventi aggregativi, per esempio, viste le misure di distanziamento sociale e le regole per gli accessi, ma “dovremo puntare sul concetto di slow turism, facilitando un tipo di visitatore attento alla sostenibilita’ e che abbia voglia di approfondire l’esperienza di viaggio”, ha raccontato Barbara Guerrieri, rappresentante del dipartimento Turismo, alla commissione capitolina del settore guidata dalla pentastellata Carola Penna. Niente piu’ turismo ‘mordi e fuggi’, dunque, niente piu’ giro al Colosseo e ai Musei vaticani e via verso un’altra meta.

Da questo punto di vista “siamo pronti a rispondere, perche’ il dipartimento ha gia’ elaborato itinerari tematici e legati al territorio. Non ci limitiamo alla promozione del solo Centro storico- ha aggiunto- ma proponiamo una collana di tour, per esempio, sulla Roma contemporanea, che abbracciano anche i territori cosiddetti periferici, ma che sono pieni di attrattiva. Ci stiamo attrezzando per dare una risposta concreta alle esigenze di un tipo di turista che non accetta l’offerta generica, ma costruisce pacchetti su misura e cerca esperienze. E Roma e’ pronta a dargliele, stiamo rimodulando la strategia anche dal punto di vista della comunicazione”.

E a proposito di territori, questa lenta ripresa del turismo estero potrebbe aiutare molte aree della Capitale in effetti piene di meraviglie archeologiche, e anche di archeologia industriale, da sempre poco conosciute e per niente sfruttate. È per esempio il caso del V municipio, che con l’assessora Maria Teresa Brunetti aveva gia’ messo a punto prima della pandemia una direttiva di Giunta che puntava proprio sul turismo slow.

“Avevamo acquistato 46 bici elettriche da far usare sia ai cittadini che ai turisti per visitare il patrimonio, anche in vista dei lavori che inizieranno a breve al Mausoleo di Villa Gordiani e della riapertura recente del Mausoleo di Sant’Elena”, ha spiegato alla commissione. E poi quella direttiva conteneva la musica nei parchi, gli eventi legati alla Resistenza di Centocelle e Quadraro e anche una sfilata di moda a Villa De Sanctis. “Tutto bloccato dal Coronavirus- ha aggiunto- ma speriamo che a cessata emergenza queste manifestazioni si possano fare”.

L’idea di Eleonora Guadagno, vicepresidente di commissione, e’ di promuovere questi tour tematici e per i quartieri meno battuti di Roma anche dentro l’Estate romana, o quel che della storica manifestazione si potra’ fare. “Potrebbe essere un appello agli operatori, visto che il bando e’ ancora aperto: invitarli a promuovere la conoscenza diffusa del territorio con tour e magari anche con walkabout, che saranno gli eventi piu’ facili da attuare per le norme di sicurezza”. Tra e proposte di Guadagno, anche un itinerario legato all’area industriale dell’ex Snia viscosa, all’acquedotto Alessandrino e a Villa Gordiani.