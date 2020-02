Ucbm: task force sicurezza e prevenzione è stata attivata

Roma – L’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma ha istituito una Task Force per gestire, in virtu’ del principio di massima precauzione, il fenomeno Coronavirus allo scopo di attivare tutte le azioni utili a garantire la sicurezza e a difendere la salute della comunita’ universitaria: gli studenti e le loro famiglie, i dipendenti, il corpo docente, i collaboratori e le loro famiglie.

Tutti gli interventi hanno durata sine die fino alla completa cessazione della situazione contingente. Premesso che tutti devono fare riferimento alle linee guida dell’Oms e del ministero della Salute e a tutte le indicazioni fornite dalle istituzioni preposte, Ucbm ha messo in atto una serie di azioni aggiuntive in ottica di prevenzione del Covid-19, tra le principali azioni di prevenzione e di sicurezza sono state gia’ attivate: le discussioni di laurea e dottorato avverranno a porte chiuse alla sola presenza del candidato e della commissione interna di laurea con eventuale presenza online dei relatori esterni.

Per consentire alle famiglie di seguire la discussione, la stessa verra’ trasmessa in streaming su un canale dedicato. Selezioni dei candidati ai master e ai corsi post lauream per via telematica L’intensa attivita’ di formazione post-lauream che coinvolge professionisti dall’Italia e dall’estero proseguira’ regolarmente, adattando le proprie iniziative al piu’ agevole coinvolgimento dei candidati anche attraverso procedure telematiche. La formazione a distanza verra’ anch’essa potenziata per tutte quelle attivita’ che non necessitano strettamente della presenza in aula.

Diffusione a tutte le persone, che a vario titolo, orbitano intorno ad UCBM delle buone pratiche indicate dalle autorita’ internazionali, nazionali e regionali, al fine di contribuire all’adozione delle stesse e alla virtuosa irradiazione sul territorio dell’educazione alla salute e alla prevenzione quotidiana. Educazione alla salute: #manichecurano L’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma e il suo Policlinico Universitario certificato JCI per la rispondenza a oltre trecento parametri di qualita’ e sicurezza – contribuiscono da sempre all’educazione alla salute e alla prevenzione.

Lo scorso mese di dicembre e’ partita la campagna di comunicazione ideata e prodotta da UCBM #manichecurano sulle corrette abitudini quotidiane per evitare la diffusione di infezioni (scarica i materiali). Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione: Oltre a ricordare a tutti l’estrema importanza dell’igiene delle mani e sul corretto e costante utilizzo degli appositi Dispositivi di Protezione Individuale e’ in atto una campagna di sensibilizzazione sulle corrette azioni di prevenzione da Covid19 attraverso internet, social, e comunicazione interna.