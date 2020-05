Udc Roma: insufficienti provvedimenti Governo e Regione Lazio

Roma – “Esprimiamo solidarieta’ per l’iniziativa dei commercianti del 18 maggio ‘Io non apro’. Le attivita’ commerciali di Roma e del Lazio sono in grande sofferenza e i provvedimenti del Governo ancora insufficienti. A questo si aggiunge la scarsa chiarezza da parte della Regione Lazio nel disporre le linee guida per la corretta riapertura delle attivita’ nel rispetto della sicurezza dei clienti e dei lavoratori”. Cosi’ in un comunicato Roberto Riccardi e Riccardo Evangelista rispettivamente commissario e vice-commissario dell’Udc Roma.