Ugl a Raggi: normale stato sporcizia non dipende da cittadini

Roma – “Oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha dichiarato che l’attuale stato di pulizia delle strade della Capitale dipende dal fatto che non ci sono piu’ abbandoni di rifiuti indiscriminati ai lati delle strade e che il servizio di raccolta dei rifiuti dell’Ama ora sta funzionando, perche’ l’Azienda non e’ piu’ impegnata, come prima, a raccogliere rifiuti ingombranti intorno ai cassonetti con l’ulteriore difficolta’ dei parcheggi in doppia fila”. Lo scrive in una nota Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma e Provincia.

“Non e’ bello leggere tra le righe della dichiarazione della Sindaca- sottolinea Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma e Provincia- uno scarico di responsabilita’ sui cittadini romani della precedente e inefficiente raccolta rifiuti effettuata da Ama, come se il degrado che la Capitale ha vissuto, prima dell’inizio dell’emergenza, fosse totalmente ascrivibile a comportamenti dei singoli e non ad una dubbia capacita’ di gestione della raccolta stessa. Roma, normalmente, e’ una citta’ congestionata, piena di traffico e di difficolta’: confrontare lo stato della citta’ in condizioni ‘ordinarie’ con quello visibile adesso in un periodo di emergenza, con la quasi totalita’ dei Romani reclusa in casa, ci sembra a dir poco improprio e paradossale”, conclude Rossi.