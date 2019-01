Roma – #RomaRisorgi. È l’hashtag che accompagna il sit-in organizzato stamattina da Ugl Roma e Lazio in piazza del Campidoglio per chiedere alla Giunta Raggi “un cambio di rotta”. È la questione dei rifiuti “la piu’ urgente da affrontare” secondo Armando Valiani, segretario regionale dell’Ugl Lazio, “un argomento che non riguarda solo Roma, ma tutto il Lazio, calcolando che Roma detiene il 60% dei rifiuti a livello regionale”. Ma anche “i trasporti, la manutenzione ordinaria delle strade, l’illegalita’ e l’abusivismo”.

‘Meta’ raccolta immondizia? Meta’ tariffe!’, si legge tra i cartelli dei manifestanti, ‘Piu’ soldi ai rom? Piu’ roghi tossici!’, ‘Atac meta’ corse? Meta’ costo abbonamenti’, ‘…quanto eri bella Roma’.

“Ormai e’ da circa due anni che Virginia Raggi e’ stata eletta sindaco di Roma e non c’e’ stato il cambiamento- continua Valiani- Come Ugl vogliamo un cambiamento. La nostra proposta racchiude un po’ tutto il malcontento della citta’. L’Ugl scende in piazza con lo slogan ‘Roma Risorgi’, ma oltre la protesta abbiamo anche la proposta. Chiediamo alla Giunta Raggi un incontro per iniziare a lavorare affinche’ Roma ritorni ad essere la capitale d’Italia”.