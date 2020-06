Ugl: presidio via Rovani, no a possibile chiusura

Roma – “Siamo estremamente preoccupati del graduale depotenziamento dei servizi offerti ai cittadini dal presidio sanitario sito in Largo Rovani (zona Talenti) facente parte del distretto III della Asl Roma 1”. Lo dichiarano in una nota il segretario nazionale Ugl Sanita’, Gianluca Giuliano, e il segretario provinciale Ugl Sanita’ Roma, Valerio Franceschini, evidenziando come “la struttura rappresenti un importante riferimento per il municipio III con diverse migliaia di prestazioni erogate annualmente, consentendo una funzionale sinergia con i presidi di via Lampedusa e via Dina Galli da sempre in affanno a causa delle numerose richieste.”

“Le numerose professionalita’ sanitarie operanti a causa della riduzione dei servizi resi hanno ricevuto disposizioni amministrative di svolgere la propria attivita’ in parte negli altri presidi del distretto creando disagio e problemi organizzativi nella prestazione dell’attivita’”. “Per quanto espresso la Ugl Sanita’- concludono i sindacalisti- ha richiesto un incontro urgente alla Regione Lazio e alla Asl Roma 1 al fine di avere chiarimenti in merito affinche’ ci sia trasparenza sull’effettiva volonta’ dell’amministrazione dichiarandosi contraria a ogni forma di riduzione dei servizi di qualita’ dell’assistenza”.