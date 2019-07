Ugl: Regione deve restituire a Sanità quanto è stato tolto in questi anni

Roma – “Apprendiamo con soddisfazione l’affermazione della Regione Lazio secondo la quale la sanita’ sta uscendo dal piano di risanamento in maniera positiva e tornando ad avere i conti a posto. Ci aspettiamo a breve che il Governatore Zingaretti e la sua Giunta inizino a restituire quanto tolto ai territori in questi anni, in particolare a quello della Provincia di Frosinone, in termini di posti letto e di qualita’ del servizio”. Lo scrive in una nota il segretario generale dell’Ugl Frosinone Enzo Valente incalza la Regione Lazio su un tema fondamentale per il territorio, un comparto che ha subito pesanti tagli, che ha visto chiudere strutture e assottigliare l’offerta sanitaria. C’e’ poi l’aspetto legato al lavoro che ha penalizzato migliaia di persone impiegate nei servizi esterni sui quali il sindacato e’ intervenuto piu’ volte denunciando situazioni imbarazzanti: “Se davvero i conti della nostra sanita’ stanno tornando in ordine come ci spiega Zingaretti, non capisco per quale motivo si continui a penalizzare i servizi collegati con appalti in continuo ribasso. L’ultimo degli episodi riguarda il Lavanovo, lavanderie industriali, con una gara che ha visto un ribasso del 40 percento dopo diversi anni di prorogatio dovuti ad una serie di ricorsi. Con l’affidamento al ribasso- sottolinea Enzo Valente- a pagare le conseguenze saranno solo ed esclusivamente i lavoratori, un esercito di impiegati con stipendi medi che non superano i 500 euro, una situazione tutt’altro che dignitosa per una Regione che si sta auto osannando sul risanamento dei conti del comparto sanitario. Aspettiamo- conclude il Segretario Ugl Frosinone- che il Governatore dia le risposte attese da anni”.