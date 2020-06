Ugl: rilancio azione Anac in settore contratti pubblici

Roma – “Nel convegno on line dal titolo ‘Le infrastrutture del Lazio’ nel corso del quale e’ emerso che la Regione Lazio e il nostro Paese hanno urgentemente bisogno di un rilancio delle opere pubbliche e di un rapido piano di apertura dei cantieri con l’avvio di tutte quelle opere gia’ finanziante, al di la’ del superamento del codice dei contratti, il ruolo che Ugl Lazio chiede di assumere all’Anac e’ quello coerentemente espresso con l’azione quotidianamente condotta da Ugl Authority, che da anni auspica il rilancio dell’azione dell’Autorita’ nel settore dei contratti pubblici anche mediante la valorizzazione dell’alta specializzazione del suo personale.”

“Le dichiarazioni rese dal consigliere Stefano Parisi nel corso del dibattito sono l’espressione di un pensiero personale non soggetto a censura ma che non possono essere condivise nel merito se non nei limiti delle proposte avanzate da Ugl nel corso della tavola rotonda dedicata alla riforma del codice degli appalti, dal titolo ‘Un’Autorita’ indipendente per le amministrazioni e le imprese’ che si e’ tenuta il 28 novembre 2018 presso la sede della segreteria generale Ugl con l’allora presidente Raffaele Cantone, rappresentanti di governo, Ance, Anci, Cna nonche’ di professionisti del settore”. Cosi’, in una nota, Armando Valiani, segretario Ugl Lazio.