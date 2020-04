Ugl: schiaffo da Regione Lazio, Vigili esclusi da test sierologici

Roma – “È notizia di queste ore l’approvazione di una delibera regionale del Lazio che approva test sierologici preventivi, agli operatori sanitari ed alle forze dell’ordine, allargata a vigili del fuoco, militari impiegati nel servizio strade sicure e guardia costiera. Tra tutti i corpi menzionati mancano pero’ le Polizie Locali, mai come oggi impiegate dai Prefetti in prima linea, nell’accertamento sul rispetto delle norme di contrasto al Covid 19”.

A renderlo noto il sindacato Ugl Polizia Locale, che in una nota del Coordinatore Romano Marco Milani, denuncia “la disparita’ di trattamento: registriamo a malincuore l’ennesimo schiaffo alla categoria, uno schiaffo che addolora ancora di piú, perche’ proveniente dalle istituzioni regionali, le stesse che hanno competenza costituzionale in materia di Polizia Locale. Non sfugge al personale, e persino ai cittadini, il contributo importante che i caschi bianchi stanno profondendo nella battaglia comune all’emergenza Covid. Solo a Roma i 300 posti di controllo quotidiani, per ogni turno di servizio, hanno prodotto oltre 800.000 interventi dall’inizio dell’ emergenza.”

“Le Polizie Locali d’ Italia hanno gia’ purtroppo avuto i loro primi caduti e decine di colleghi, stanno lottando in questo momento per evitare di aumentarne le fila. Giudichiamo irresponsabile e deprimente questa immeritata mancanza di collaborazione, proveniente proprio dall’istituzione che dovrebbe valorizzarci e motivarci. Continueremo come sempre a profondere il massimo sforzo, anche in forma straordinaria fino alla fine dell’emergenza ma non dimentichiamo e presto o tardi tornerá il momento delle legittime rivendicazioni”.