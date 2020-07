Ugl: scorrimento graduatorie Sant’Andrea, al fianco di infermieri

Roma – Questa mattina Gianluca Giuliano, segretario nazionale Ugl Sanita’, e Valerio Franceschini, segretario provinciale Ugl Sanita’ Roma, si sono recati presso la Regione Lazio per portare sostegno al Movimento Permanente Infermieri che si e’ dato appuntamento per manifestare a favore dello scorrimento della graduatoria del Sant’Andrea di Roma. “La lotta al precariato caratterizza da sempre la nostra azione. Per questo la richiesta di assunzione con contratti a tempo indeterminato degli idonei della lista generata da questo concorso- dicono congiuntamente Giuliano e Franceschini- e’ una battaglia che il nostro sindacato sostiene da tempo. Valorizzare le professionalita’ degli operatori sanitari e’ il punto fondamentale per un vero rilancio del Ssn”.