Ugl Vigili: Raggi deve istituire raccolta alimentare

Roma – “Non solo emergenza sanitaria ma aumentano sempre di piú le famiglie indigenti a causa della perdita del lavoro e della chiusura delle attivitá, dovuta alle misure di contenimento del Covid 19. Una situazione purtroppo, che sará destinata a protrarsi ben oltre l’emergenza sanitaria, dal momento che non sappiamo quante imprese e attivitá commerciali saranno in grado di riprendersi”. E’ quanto dichiara in una nota L’Ugl Polizia Locale di Roma Capitale.

“In virtu’ di questo e in considerazione delle prime avvisaglie di assalti ai supermercati- prosegue la nota- la Ugl Pl ha inviato una lettera alla sindaca, Virginia Raggi, chiedendo a Comune e Municipi di iniziare a pensare a una raccolta di donazioni di generi alimentari, da costituirsi presso supermercati e rivendite alimentari”.

“Cosí come avvenuto per le emergenze delle zone terremotate dell’Abruzzo- aggiunge il coordinatore romano del sindacato, Marco Milani- ci appelliamo alla sindaca affinche’ Roma e i Comuni dell’intera area metropolitana, inizino ad attrezzarsi per questa evenienza, convinti di come la collaborazione per la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari, non possa prescindere dalle istituzioni comunali e dai rispettivi assessorati competenti, oltre naturalmente alla Protezione civile e alle stesse Polizie locali per le eventuali distribuzioni domiciliari”.