Ugolini: chiusura annunciata metro Cornelia equivale a chiudere quartiere

Roma – “La chiusura annunciata per lunedì 30 dicembre della stazione della Metro A Cornelia significa dare un colpo di grazia a un intero quartiere”. Lo afferma Arianna Ugolini, capogruppo di Italia Viva del Municipio XIII – Aurelio.

A partire da lunedì 30 dicembre, nell’ambito del piano di interventi sulla rete metro di Atac e Roma Capitale, la stazione Cornelia della linea A della metropolitana resterà chiusa per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori. La notizia è stata resa nota nei giorni scorsi in maniera improvvisa, dopo che il quartiere ha già subito lo scorso 18 ottobre la chiusura della fermata di Baldo degli Ubaldi.

“E’una politica che non regge e fa acqua da tutte le parti”, prosegue Arianna Ugolini, “Nessuno dal Municipio ha alzato la voce per chiedere almeno l’immediata riapertura di Baldo degli Ubaldi. La verità è che questa maggioranza è prona ai voleri del Comune e pur di non dissentire è disposta a cedere. Così non si tutelano gli interessi dei cittadini del nostro Municipio. D’altronde lo vediamo anche con la questione del compostaggio in arrivo a Casal Selce. Mai una presa di posizione contraria, sempre consenzienti anche quando le scelte del Comune vanno contro gli interessi dei cittadini del nostro Municipio”.