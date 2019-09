Uil: +31.3% di poveri a Roma, cassa integrazione in aumento

Roma – Sono 600 mila le persone che vivono in condizioni di poverta’ nel Lazio. Di queste ben 444 mila solo nella Capitale, dove dal 2014 a oggi si e’ registrato un incremento del 31,3% (+30,9% nel Lazio), superando cosi’ l’aumento nazionale che nello stesso quinquennio e’ pari al 15,6%. Questi alcuni dati elaborati dalla Uil del Lazio in collaborazione con l’Eures, relativamente alle condizioni economiche delle famiglie nella nostra regione. Non si tratta soltanto di persone senza lavoro o che l’hanno perso negli ultimi anni, ma anche di lavoratori dipendenti le cui retribuzioni lorde sono spesso inferiori alla soglia di poverta’ relativa, pari a 634 euro (per una famiglia monocomponente) e alimentano cosi’ il fenomeno emergente del cosiddetto working poor. I dati Inps infatti mostrano come nel territorio metropolitano di Roma oltre 250 mila lavoratori dipendenti del settore privato possano considerarsi “poveri”. Ed e’ a Roma che si concentra il 75% dei “poveri” del Lazio. Cio’ significa che 146 mila famiglie romane sostengono dei consumi inferiori alla cosiddetta soglia di poverta’, che rappresenta il valore monetario del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia. Nel frattempo, si preannunciano anche nuove stangate dei prezzi nella vita quotidiana. In modo particolare aumenteranno le bollette della luce, i pacchetti di telefonia mobile che dovrebbero salire del 28% e le assicurazioni auto (+14%). Incrementi che si vanno ad aggiungere a quelli registrati quest’estate nella Capitale dove, in controtendenza con il resto del Paese, sono cresciuti i costi delle utenze domestiche, dei trasporti, della spesa alimentare, dell’abbigliamento. Cosi’ in un comunicato la Uil Lazio.

“Dati che impongono soluzioni immediate- commenta il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica, il quale rivolge un appello al nuovo Governo affinche’- metta in agenda tra le priorita’ la lotta alla poverta’ e al lavoro povero, la diminuzione delle tasse per i lavoratori dipendenti e i pensionati, il rinnovo dei contratti pubblici, le crisi industriali che purtroppo stanno devastando il Paese e la nostra regione. Basti pensare alle tante aziende chiuse o delocalizzate- prosegue Civica- alla situazione del Mezzogiorno dove le situazioni di indigenza sono ancora piu’ diffuse e alle migliaia di lavoratori e lavoratrici licenziati o in cassa integrazione”. I dati elaborati dalla Uil relativamente alla cassa integrazione nei primi sette mesi del 2019, infatti, evidenziano nel Lazio un aumento del 21,6% delle ore totali rispetto allo stesso periodo del 2018. Cio’ significa che ci sono circa 2.600 cassaintegrati in piu’ rispetto ai primi sette mesi dell’anno precedente, quando erano 11.870. Frosinone (+65%), Viterbo (+38%) e Roma (+23%) le province piu’ colpite con un’impennata soprattutto nell’industria e nell’artigianato. Settori in cui in un anno i lavoratori in cassa integrazione sono cresciuti rispettivamente del 43 e del 193%. “Se consideriamo che ad aumentare e’ soprattutto la cassa straordinaria- spiega Civica- significa che le crisi sono radicate e se non si agisce subito, il passo successivo sara’ il licenziamento. Situazioni che vanno modificate prima che sia troppo tardi. Il punto 4 del programma finora diffuso dal nuovo Governo potrebbe rappresentare un primo inizio, ma occorre concretizzare le parole e avviare un confronto attivo con le parti sociali sin da subito”.