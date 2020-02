Uil: contrattazione sociale necessaria per aiutare persone

Roma – “Il sociale e’ diventato un po’ la ‘Cenerentola’ delle politiche pubbliche e questo e’ ormai oggettivamente un problema per i cittadini, soprattutto per quelli piu’ deboli. In una societa’ in cui le differenze sono molto aumentate, chi e’ piu’ ricco soffre poco ma chi invece, come capita spesso a Roma soprattutto nelle periferie, ha problemi o magari disabili in casa, rischia di essere abbandonato a se stesso. La contrattazione deve servire a rimettere in moto questa macchina pubblica che deve risolvere e aiutare le persone in situazione di difficolta’”. Cosi’ il segretario generale della Uil Roma e Lazio, Alberto Civica, in occasione dell’attivo dei quadri e delegati di Cgil, Cisl e Uil che oggi si sono riuniti per fare il punto sulle politiche sociali a Roma. “Ho piu’ volte chiesto un confronto sul bilancio per capire come si trovano queste risorse- ha aggiunto- quella del sociale e’ una delle questioni prioritarie”.