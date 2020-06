Uil e Eures presentano risultati questionario smart working

Roma – “L’emergenza sanitaria ha modificato il nostro stile di vita e il nostro approccio al lavoro, facendo divenire una realta’ quotidiana lo Smart working. Ma com’e’ andata davvero? Quali sono state le reazioni piu’ comuni? Quali i problemi riscontrati e quali invece le positivita’? Come hanno reagito i lavoratori e come i datori di lavoro? Quanto ha influito sul rendimento individuale e collettivo, sull’economia, sulla socialita’? La Uil del Lazio e l’Eures hanno somministrato in questi mesi un questionario a un campione piu’ che rappresentativo di lavoratori laziali, dove sono emerse varie sfaccettature e particolarita’ di cui non si puo’ non tenerne conto. I risultati dell’indagine verranno presentati alla stampa giovedi’ 2 luglio alle ore 11 presso la sede regionale del sindacato in via Cavour 108”. Lo scrive in una nota la Uil Lazio.