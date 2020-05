Uil: irregolari vanno regolarizzati per sconfiggere mafie

Roma – “Regolarizzare tutti i lavoratori irregolari e’ l’unico modo per evitare che mafie e delinquenze continuino a sguazzare tra gli invisibili e quindi per limitare fortemente il dilagare del nero e tutelare realmente i diritti di ciascuno. Prima come esseri umani e poi come lavoratori. Basti pensare ai tantissimi braccianti che, anche in questo periodo di emergenza, hanno continuato non solo a lavorare, assicurando la produzione, ma a farlo in completa insicurezza, spesso proprio perche’ in nero e quindi invisibili anche alle norme e ai dispositivi. Alcuni di loro hanno visto peggiorare la propria condizione che e’ diventata sempre piu’ sinonimo di omerta’ e sfruttamento.”

“Qualcun’altro ha perso il lavoro e non ha potuto nemmeno accedere ai bonus. Dov’e’ l’interesse nel voler mantenere la loro irregolarita’? Sicuramente e’ interesse dei caporali, degli evasori, della mafia, non certo di uno stato di diritto che si considera tale. E chi accusa le ong di lucrare sulle disgrazie dei piu’ deboli, dovrebbe fare un giro per le campagne pontine e valutare se agli italiani, quelli onesti almeno, convenga davvero mantenere tutto inalterato o se sia piu’ proficuo per tutti regolarizzare chi in Italia lavora, magari da anni, rimanendo nell’ombra. Ricordando, come diceva qualcuno, che e’ proprio nel chiaroscuro che nascono i mostri”. Cosi’ il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica.