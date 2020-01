Uil Lazio: aumentare operatori, più raccolta differenziata

Roma – “Monte Carnevale e’ un territorio inquinato che sarebbe dovuto essere bonificato gia’ da tempo. Individuare questa come area per una discarica non ci sembra una grande idea, anche se dettata dalla situazione di emergenza. Considerando l’enorme area della Capitale pari a 1.285 chilometri quadrati, contro i 181 di Milano e gli 88 chilometri quadrati di Copenaghen, non si puo’ solo pensare a un’unica discarica, come avviene nelle altre citta’ metropolitane, ma bisognerebbe puntare sulla raccolta differenziata, effettuata in maniera seria. Per rendere possibile questo, e’ necessario un piano di assunzioni di nuovi operatori Ama.

Un piano che preveda almeno 2-3 mila dipendenti in piu’. Non sarebbe realizzabile infatti un’operazione concreta e a lungo termine con un incremento di poche centinaia di unita’. Nella situazione attuale di emergenza e provvisorieta’ si potrebbe optare per una suddivisione dei rifiuti su cinque impianti di trattamento, dislocati lungo le direttrici, per riuscire cosi’ a supportare l’enorme estensione e l’elevata densita’ di popolazione di Roma, che oramai ha raggiunto circa i 3 milioni di residenti”. Cosi’ in un comunicato la Uil del Lazio.