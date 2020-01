Uil Lazio: conoscenza e valorizzazione diversità sono fondamentali

Roma – “Memoria significa conoscenza, storia. Da tramandare sempre e comunque. Questa giornata volge al termine e non vorremmo che con essa certe tematiche cadessero nell’oblio. Sono trascorsi 75 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz. Settantacinque anni da quel giorno che ha segnato la fine di un incubo e l’inizio della conoscenza. Conoscenza di cio’ che realmente era accaduto nel silenzio e nell’omerta’ di molti che per paura, per ignoranza non avevano visto o avevano finto di non vedere quanto stava avvenendo intorno a loro. Ma conoscenza significa anche consapevolezza di cio’ che e’ stato, di cio’ che non dovra’ mai piu’ essere. Eppure negli ultimissimi anni ci ritroviamo a dover ribadire concetti che avevamo dato per scontati, che dovrebbero essere scontati in qualsiasi societa’ civile.”

“Ci ritroviamo ancora a dover combattere contro antisemitismo e razzismo diffusi piu’ di quanto si voglia far credere. Da manifestazioni plateali come aggressioni verbali o fisiche nei confronti dei piu’ deboli a vetrine e portoni imbrattati da scritte oscene, a episodi meno visibili che si annidano nel quotidiano allontanamento di chi e’ diverso da noi. ‘Se comprendere e’ impossibile, conoscere e’ necessario’ scriveva Primo Levi. Conoscere per debellare, per isolare, ghettizzare questa volta si chi si erge a paladino di una presunta superiorita’ razziale o nazionalista e per considerare la diversita’ quella ricchezza che davvero rappresenta”. Cosi’ la Uil del Lazio in una nota.