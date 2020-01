Uil Lazio: precarietà in amento, 36% contratti è giornaliero

Roma – Lavoro sempre piu’ precario e a tempo. Questo quanto emerge dal report realizzato dalla Uil del Lazio, in collaborazione con l’istituto di ricerca Eures, in merito ai rapporti avviati nel 2018 e nel 2019 (fino a settembre) nella nostra regione. Nonostante il numero delle nuove attivazioni sia leggermente superiore a quello delle cessazioni, emerge pero’ una sempre piu’ crescente precarizzazione dell’attivita’ lavorativa, tanto che i contratti della durata di un solo giorno hanno rappresentato ben il 36,6% del totale e sono arrivati a quota 580 mila. Non va meglio per un altro 20% di lavoratori che ha avuto contratti superiori ai 2 giorni ma inferiori ai 30. Mentre un nuovo contratto su dieci ha avuto durata superiore a tre mesi ma inferiore a un anno (19,4% del totale). Infine, sono stati appena 211 mila i contratti cessati che hanno avuto durata superiore a un anno (il 13,3% del totale).

E gli ultimi mesi del 2019 appaiono, se possibile, ancora piu’ drammatici: a differenza del biennio precedente, l’incremento delle attivazioni (+2,4%) infatti e’ inferiore rispetto a quello delle cessazioni (+3,4%). Nonostante i rapporti di lavoro attivati nella regione Lazio nel corso del 2018 siano stati quasi 1,6 milioni di unita’ (il 14,4% del totale nazionale), ovvero circa un milione in piu’ delle cessazioni, il numero complessivo di lavoratori coinvolti da almeno un’attivazione risulta significativamente piu’ basso e si attesta a 694 mila unita’ nel Lazio (6,4 milioni in Italia). Da cio’ si deduce quindi che uno stesso lavoratore ha attivato, nel corso dell’anno, un numero cospicuo di rapporti di lavoro: l’indice di flessibilita’ si attesta infatti nel Lazio a 2,28, segnalando come in media ciascun lavoratore sia stato coinvolto da piu’ di 2 attivazioni. Cosi’ in un comunicato la Uil del Lazio.

Ma c’e’ anche chi ha superato i cento contratti in un anno. Addetti del mondo della ristorazione in testa. “Cio’ conferma quanto stiamo ripetendo ormai da tempo- interviene il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica- ovvero che il lavoro e’ sempre piu’ precario e sempre piu’ povero. L’oltre 36% di contratti da un giorno fotografa una situazione drammatica: mancanza di politiche a lunga scadenza, tentativi di sopravvivenza che non tutelano ne’ i lavoratori, ne’ sicuramente l’economia regionale. Lo scarto tra attivazioni e cessazioni e’ ancora fortunatamente positivo, ma si puo’ parlare di lavoro in queste condizioni? Contratti da un giorno o da un mese non solo non riescono a dare dignita’ al mondo del lavoro ma purtroppo non garantiscono nemmeno la giusta professionalita’ ed esperienza che dovrebbero contraddistinguere qualsiasi settore. E lo scenario capitolino ne e’ in qualche modo testimone”.

Nel terzo trimestre 2019 inoltre i dati delle cessazioni sembrano confermare un trend in crescita. Oltre 3 contratti cessati su 4 nel Lazio si sono conclusi per scadenza naturale, circa una cessazione su 10, invece, e’ richiesta dal lavoratore, mentre la quota di quelle promosse dal datore di lavoro (per licenziamento, cessazione dell’attivita’ aziendale e mancato superamento del periodo di prova) raggiunge l’8,1%. L’analisi relativa ai soli licenziamenti conferma nel Lazio un trend piuttosto altalenante, che tuttavia si mantiene crescente sia nell’ultimo anno (da 96,8 mila a 99,7 mila unita’; +2,9%), sia relativamente all’intero periodo 2014-2018 (9%). La dinamica osservata nel Lazio risulta ancora piu’ preoccupante se si considera che in Italia si registra contestualmente un trend di segno opposto, con una variazione pari al -3,1% sul 2017 e una contrazione del 6,2% sul 2014, conclude la Uil del Lazio.