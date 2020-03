Uil: necessario tavolo con Regione, operatori sanità vanno tutelati

Roma – “Gli operatori sanitari vanno tutelati senza se e senza ma. Con azioni concrete che possano garantire la loro incolumita’ e di conseguenza quella dei tanti pazienti che in questi giorni stanno purtroppo affollando gli ospedali. Non e’ assolutamente comprensibile, soprattutto in questa fase, la chiusura di alcune istituzioni al confronto con i sindacati e le organizzazioni di categoria per mettere in atto tutte le misure necessarie affinche’ ogni singolo operatore della sanita’ possa lavorare senza timore di contrarre il virus del Covid-19.”

“Abbiamo purtroppo ascoltato troppe notizie di medici e infermieri positivi. Non ce lo possiamo permettere. Sono la nostra piu’ grande risorsa e spesso l’unica speranza in questi giorni drammatici. Stanno lavorando ininterrottamente, con turni massacranti, senza chiedere nulla. Li ringraziamo per questo. Ma i ringraziamenti non sono sufficienti. È nostro dovere pensare alla loro tutela e far si’ che si diano risposte immediate anche alla necessita’ di nuove assunzioni. Chiediamo pertanto un tavolo con la Regione Lazio per garantire loro di operare al meglio e con maggiore serenita’ e, di conseguenza, ai cittadini di poter usufruire delle cure migliori”. Cosi’ in un comunicato i segretari generali della Uil del Lazio e della Uil Fpl Lazio, Alberto Civica e Sandro Bernardini.