Uil: pochi soldi in piano Regione Lazio, 75 mln contro 200

Roma – “Il piano regionale sui rifiuti? Intanto non e’ completo, perche’ mancano ancora alcuni piani provinciali. Lo stesso piano mette in evidenza che le discariche sono in esaurimento e quindi rischiamo di entrare in un ‘loop’ straordinario in cui non avremo disponibilita’ se non in proroga o aumentando il dimensionamento dei siti dove portare i rifiuti non differenziati. Infine, la terza perplessita’ riguarda il fatto che i finanziamenti previsti da quest’anno sono molto piu’ bassi di quelli degli anni passati: 75 milioni contro i circa 200 degli anni passati. E questo in un momento in cui la situazione non e’ migliorata ma peggiorata, basti guadare a cosa succede a Roma”. Cosi’ il segretario regionale della Uil Lazio, Giuliano Sciotti, nel corso di un’audizione nella commissione competente del Consiglio regionale del Lazio.