Uilp: nuove linee guida regionali per programmazione territoriale

Roma – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione, da parte della Regione Lazio, delle nuove linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilita’ gravissima. Questo risultato e’ il frutto di un lungo percorso di condivisione con la Regione, tutt’ora in atto, fortemente voluto dai sindacati dei pensionati soprattutto alla luce di un numero in costante crescita di persone non autosufficienti in condizione di disabilita’ gravissima che necessitano di assistenza”. Cosi’ il Segretario generale Uilp Lazio Oscar Capobianco commenta il documento approvato dalla Giunta regionale, lo scorso 23 giugno, con il quale vengono introdotte alcune importanti novita’, ad esempio in tema di assistenza indiretta (assistenza del caregiver) e interventi aggiuntivi in favore di soggetti affetti da SLA.

“Come sindacato- aggiunge Capobianco- apprezziamo particolarmente l’impegno a istituire un tavolo di monitoraggio per verificare l’effettiva applicazione delle nuove linee guida. In un periodo come quello che stiamo vivendo, di grave difficolta’ economica- conclude il Segretario generale Uilp Lazio- queste misure acquistano ancora piu’ valore perche’ mirano a garantire ad un numero sempre piu’ ampio di persone l’accesso uniforme alle prestazioni assistenziali a cui hanno diritto”.